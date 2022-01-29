Фекир мог покинуть "Лион" из-за бороды
Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир в 2019 году ушёл из "Лиона" при странных обстоятельствах.
По информации RMC Sport, на решение о трансфере футболиста могло повлиять необычное требование руководства "ткачей".
Боссы клуба сообщили хавбеку о необходимости сбрить бороду, которую в обществе воспринимают как символ мусульманской религии.
Фекир отказался это делать и покинул команду после восьми лет пребывания в ней.
"Лион" отпустил француза в "Бетис" за 19,75 миллиона евро, хотя ранее "Ливерпуль" предлагал за него в несколько раз больше.
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