Фекир мог покинуть "Лион" из-за бороды

Теги лионбетиснабиль фекир

Фекир мог покинуть "Лион" из-за бороды

Фото инстаграм Набиля Фекира

Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир в 2019 году ушёл из "Лиона" при странных обстоятельствах.

По информации RMC Sport, на решение о трансфере футболиста могло повлиять необычное требование руководства "ткачей".

Боссы клуба сообщили хавбеку о необходимости сбрить бороду, которую в обществе воспринимают как символ мусульманской религии.

Фекир отказался это делать и покинул команду после восьми лет пребывания в ней.

"Лион" отпустил француза в "Бетис" за 19,75 миллиона евро, хотя ранее "Ливерпуль" предлагал за него в несколько раз больше.

Не пропустите: "Бетис" нацелился на Зинченко. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор

"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов