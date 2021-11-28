Фекир может продлить контракт с "Бетисом"

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Фекир может продлить контракт с "Бетисом"Фото: инстаграм Фекира/Автор неизвестен

Французский хавбек "Бетиса" Набиль Фекир близок к пролонгации своего соглашения с севильским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб и футболист достигли большого прогресса в переговорах по новому контракту. Фекир подпишет соглашение до 2025 или 2026 года.

Напомним, что Набиль играет за "Бетис" с лета 2019 года. Текущий контракт игрока с "огурцами" действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 

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