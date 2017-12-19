Фекир назвал чемпионат, в котором мечтает играть

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Фекир назвал чемпионат, в котором мечтает играть

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир рассказал, в каком чемпионате он мечтает играть.

"Я не знаю, что ждёт меня в будущем, но моей мечтой является выступление в Ла Лиге" - приводит слова 24-летнего француза Football Espana.

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