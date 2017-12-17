Фекир назвал свои любимые клубы

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Фекир назвал свои любимые клубыПолузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир назвал свои любимые клубы.

"Мои любимые клубы? В Испании это "Реал", "Барса" и "Атлетико", относящиеся к местным грандам. После них выделю английские клубы: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал". У меня нет одного любимого конкретного клуба", - приводит слова 24-летнего хавбека Get French Football News.

Напомним, сегодня "Лион" сыграет против "Марселя". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
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18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
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