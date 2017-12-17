Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир назвал свои любимые клубы.

"Мои любимые клубы? В Испании это "Реал", "Барса" и "Атлетико", относящиеся к местным грандам. После них выделю английские клубы: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал". У меня нет одного любимого конкретного клуба", - приводит слова 24-летнего хавбека Get French Football News.

Напомним, сегодня "Лион" сыграет против "Марселя". | soccernews.ru