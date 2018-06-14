Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир назвал своих кумиров в футболе.

"Мои кумиры молодости? Мне очень понравились двое: Лионель Месси и Хатем Бен Арфа. Это игроки, которые вдохновляли меня. Игра Бен Арфа была просто магической", - приводит слова 24-летнего хавбека France Football.

Напомним, стало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможный выигрыш ЧМ. | soccernews.ru