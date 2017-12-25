Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир определился с приоритетным для себя местом продолжения карьеры.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 24-летний хавбек "ткачей" хотел бы попробовать свои силы в каталонской "Барселоне", которая проявляет к нему заинтересованность. При этом футболист готов будет перебраться на Пиренеи уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Фекир забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Лион".

Напомним, "Барселона" интересуется сразу тремя игроками "Лиона". | soccernews.ru