Фекир по-прежнему может перейти в "Ливерпуль"

Жан-Пьер Бернес, агент полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, дал понять, что переход его клиента в "Ливерпуль" всё ещё возможен.

"Ещё ничего не решено. Это не конец истории" - цитирует агента Liverpool Echo.

Напомним, что Фекир был близок к переходу в "Ливерпуль" за 60 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за результатов медобследования.

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