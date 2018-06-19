Фекир по-прежнему может перейти в "Ливерпуль"

Теги лионливерпульнабиль фекир

Фекир по-прежнему может перейти в "Ливерпуль"

Жан-Пьер Бернес, агент полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, дал понять, что переход его клиента в "Ливерпуль" всё ещё возможен.

"Ещё ничего не решено. Это не конец истории" - цитирует агента Liverpool Echo.

Напомним, что Фекир был близок к переходу в "Ливерпуль" за 60 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за результатов медобследования.

Не пропустите: "Лион" предложил Фекира двум английским грандам. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов