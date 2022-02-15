Фекир поделился ожиданиями от противостояния с "Зенитом" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Фекира\Автор неизвестен
Французский хавбек "Бетиса" Набиль Фекир поделился ожиданиями от противостояния с петербургским "Зенитом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Я доверяю команде. У нас хороший коллектив, мы должны добиться победы в России. Европейские соревнования — это прекрасно. Участие в еврокубке — привилегия, и мы собираемся ею воспользоваться", - приводит слова Фекира ABC de Sevilla.
Первый матч между командами пройдет 17 февраля, в четверг, в Петербурге. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответная встречая состоится 24 февраля в Севилье.
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