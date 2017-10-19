Фекир поучаствовал в 12 голах "Лиона" в 12 матчах за клуб в этом сезоне

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Лион" на выезде играет с "Эвертоном".

Счет в этом поединке открыл полузащитник лионцев Набиль Фекир.

Стоит отметить, что 24-летний хавбек принял участие в 12 голах "Лиона" (8 мячей и 4 голевых паса) в 12 матчах за клуб в этом сезоне.

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