Фекир признан лучшим футболистом Лиги 1 в октябре

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Фекир признан лучшим футболистом Лиги 1 в октябре

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир стал лучшим футболистом Лиги 1 в октябре.

Кроме Фекира в голосовании участвовали хавбек "Марселя" Луис Густаво и форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

В октябре Фекир отметился дублями в матчах с "Монако" и "Метцем".

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