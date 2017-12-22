Фекир прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Барселоны"

Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал слухи, которые связывают его с каталонской "Барселоной".

" Интерес со стороны топ-клубов? Приятно об этом слышать. Когда узнаешь, что в тебе заинтересована "Барса" - это сон. "Барса" - очень большой клуб, как и "Лион". Но пока я являюсь игроком "Лиона". Я стараюсь успешно выступит в текущем сезоне, и пока я не думаю о слухах. Мы не знаем, что может случиться в будущем, но на сегодняшний день я нахожусь в "Лионе", и я счастлив ", - цитирует 24-летнего хавбека le10sport.

Напомним, Серхи Роберто может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru