Фекир прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Барселоны"

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Фекир прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Барселоны"Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал слухи, которые связывают его с каталонской "Барселоной".

"Интерес со стороны топ-клубов? Приятно об этом слышать. Когда узнаешь, что в тебе заинтересована "Барса" - это сон. "Барса" - очень большой клуб, как и "Лион". Но пока я являюсь игроком "Лиона". Я стараюсь успешно выступит в текущем сезоне, и пока я не думаю о слухах. Мы не знаем, что может случиться в будущем, но на сегодняшний день я нахожусь в "Лионе", и я счастлив", - цитирует 24-летнего хавбека le10sport.

Напомним, Серхи Роберто может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru

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