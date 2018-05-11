Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал своё будущее на фоне трансферных слухов, сватающих его в клубы АПЛ.

"Впереди ещё два матча за "Лион", а потом посмотрим. У меня пока нет никаких договорённостей с другими клубами. Ещё при подписании контракта президент "Лиона" сказал мне, как и другим игрокам, что мы вправе вести переговоры, если захотим уйти. Но при этом полной свободы у меня нет - я связан контрактом до 2020 года. Об остальном позаботится судьба" - цитирует Фекира Goal.com.

Напомним, что 24-летним французом интересуются "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

Не пропустите: Отец Фекира сделал заявление по будущему своего сына. | http://soccernews.ru