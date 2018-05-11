Фекир прокомментировал своё будущее

Теги лионнабиль фекир

Фекир прокомментировал своё будущее

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал своё будущее на фоне трансферных слухов, сватающих его в клубы АПЛ.

"Впереди ещё два матча за "Лион", а потом посмотрим. У меня пока нет никаких договорённостей с другими клубами. Ещё при подписании контракта президент "Лиона" сказал мне, как и другим игрокам, что мы вправе вести переговоры, если захотим уйти. Но при этом полной свободы у меня нет - я связан контрактом до 2020 года. Об остальном позаботится судьба" - цитирует Фекира Goal.com.

Напомним, что 24-летним французом интересуются "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

Не пропустите: Отец Фекира сделал заявление по будущему своего сына. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 37 74
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Генгам 37 47
11 Нант 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов