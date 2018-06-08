Фекир прошел медосмотр в "Ливерпуле"



Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир все ближе к переходу в "Ливерпуль", сообщает RMC.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование на базе сборной Франции в присутствии врача, которого прислал английский клуб.

"Ливерпуль" заплатит за 24-летнего Фекира 55 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. При этом "Лион" пока что отрицает возможность трансфера.

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