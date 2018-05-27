Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир прояснил ситуацию с возможным переходом в "Ливерпуль".

"Это правда, что мы ведём переговоры с несколькими клубами. Но я не близок к переходу в "Ливерпуль", как пишут в прессе. Мне понадобится некоторое время на размышления" - приводит слова 24-летнего француза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что трансфер Фекира в "Ливерпуль" за 69 миллионов евро завершён на 99 процентов.

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