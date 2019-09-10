Фекир рассказал, как сорвался его переход в "Ливерпуль"
Французский полузащитник Набиль Фекир признался, что до сих пор не понимает, почему его трансфер в "Ливерпуль" летом 2018 года не состоялся.
"Клянусь, даже я сам не понимаю. Я уже прошёл медицинское обследование. А потом "Ливерпуль" отказался меня подписывать. Они хотели, чтобы я считал, что трансфер сорвался из-за моего колена, но это всего лишь отговорка", - приводит слова Фекира L’Equipe.
В итоге 26-летний хавбек провёл ещё один сезон в "Лионе", а минувшим летом перешёл в "Бетис" за 19,75 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 10 миллионов.
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|Команда
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|4
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|Манчестер Сити
|4
|10
|3
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|4
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|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
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|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
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|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
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|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1