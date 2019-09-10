Фекир рассказал, как сорвался его переход в "Ливерпуль"

Французский полузащитник Набиль Фекир признался, что до сих пор не понимает, почему его трансфер в "Ливерпуль" летом 2018 года не состоялся.

"Клянусь, даже я сам не понимаю. Я уже прошёл медицинское обследование. А потом "Ливерпуль" отказался меня подписывать. Они хотели, чтобы я считал, что трансфер сорвался из-за моего колена, но это всего лишь отговорка", - приводит слова Фекира L’Equipe.

В итоге 26-летний хавбек провёл ещё один сезон в "Лионе", а минувшим летом перешёл в "Бетис" за 19,75 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 10 миллионов.

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