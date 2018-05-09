Фекир сделал выбор между английскими грандами

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир сделал выбор между лондонскими "Арсеналом" и "Челси", а также "Ливерпулем", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Canal Plus, ближайшим летом 24-летний хавбек "ткачей" станет игроком "красных". Он уже встречался с главным тренером мерсисайдского клуба Юргеном Клоппом. Трансфер француза оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Лион".

Напомним, "Ливерпуль" остановился на двух кандидатах на усиление своей вратарской позиции. | soccernews.ru