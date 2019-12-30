Фекир сравнил себя с Месси

Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир поделился мнением о том, чем он схож с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"У нас похожий стиль игры, но давайте не будем сходить с ума - я не настолько хорош, как он. Хоть и похож на него в некоторых вещах. Месси - тот тип игрока, на которого люди хотят смотреть, тот игрок, который заставляет людей любить футбол", - цитирует француза AS.

В текущем сезоне 26-летний Фекир отличился 4 голами и 2 ассистами в 15 матчах.

32-летний Месси за указанный период забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 18 играх.

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