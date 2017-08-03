Фекир: "Уйти из "Барселоны" ради выступления в Лиге 1 - безумие"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир считает, что форварду "Барселоны" Неймару не стоило переходить в ПСЖ.

"Покинуть "Барселону", Месси и Суареса, чтобы перейти в лигу 1, это безумие. Но в ПСЖ есть хорошие игроки. Это личный выбор Неймара, так что он может делать все, что хочет", - приводит слова Фекира L’Equipe.

Напомним, что сегодня 25-летний Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" и в ближайшие дни станет игроком ПСЖ.

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