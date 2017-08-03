Фекир: "Уйти из "Барселоны" ради выступления в Лиге 1 - безумие"

Теги барселонанеймарпсжнабиль фекир

Фекир: "Уйти из "Барселоны" ради выступления в Лиге 1 - безумие"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир считает, что форварду "Барселоны" Неймару не стоило переходить в ПСЖ.

"Покинуть "Барселону", Месси и Суареса, чтобы перейти в лигу 1, это безумие. Но в ПСЖ есть хорошие игроки. Это личный выбор Неймара, так что он может делать все, что хочет", - приводит слова Фекира L’Equipe.

Напомним, что сегодня 25-летний Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" и в ближайшие дни станет игроком ПСЖ.

Не пропустите: Гаспар: "Неймар поступил как Фигу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов