Фекир восстановился после травмы

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Фекир восстановился после травмы

Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист пропустил около месяца из-за артроскопии колена. Теперь же он готов принять участие в ближайшем поединке против "Амьена".

В этом сезоне Фекир сыграл за "Лион" 34 матча, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

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