Фекир восстановился после травмы
Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний футболист пропустил около месяца из-за артроскопии колена. Теперь же он готов принять участие в ближайшем поединке против "Амьена".
В этом сезоне Фекир сыграл за "Лион" 34 матча, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|32
|63
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|32
|47
|6
|Монпелье
|32
|46
|7
|Ницца
|32
|46
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22