Фекир высказался о будущем в "Лионе"

Теги лионнабиль фекир

Фекир высказался о будущем в "Лионе"Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть команду ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы клубы из Англии и Испании.

"Позже мы можем провести переговоры с президентом клуба и моим окружением, чтобы принять решение. В жизни нет ничего невозможного. Я пока не знаю, что будет. Я провёл прекрасный сезон, вместе с тренерским штабом, болельщиками и великолепными игроками. Было много эмоций, но давайте посмотрим, как теперь сложатся обстоятельства", - сказал он.

Читайте: "Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира | http://soccernews.ru

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