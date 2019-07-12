Фекира зовут в Испанию

Вингер "Лиона" Набиль Фекир попал в сферу интересов "Бетиса".

Как сообщает Marca, испанский клуб рассматривает игрока в качестве замены Джованни Ло Чельсо, который близок к уходу в "Тоттенхэм". "Ткачи" оценивают Фекира в 60 миллионов евро, однако "Бетис" намерен сбить цену, так как контракт футболиста истекает следующим летом.

Отмечается, что переговоры между клубами стартуют только после продажи "Бетисом" Ло Чельсо.

В минувшем сезоне Фекир провел 39 игр, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

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