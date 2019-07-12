Фекира зовут в Испанию

1 Теги бетиснабиль фекирлионджованни ло чельсо

Фекира зовут в Испанию

Вингер "Лиона" Набиль Фекир попал в сферу интересов "Бетиса".

Как сообщает Marca, испанский клуб рассматривает игрока в качестве замены Джованни Ло Чельсо, который близок к уходу в "Тоттенхэм". "Ткачи" оценивают Фекира в 60 миллионов евро, однако "Бетис" намерен сбить цену, так как контракт футболиста истекает следующим летом.

Отмечается, что переговоры между клубами стартуют только после продажи "Бетисом" Ло Чельсо.

В минувшем сезоне Фекир провел 39 игр, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

Читайте также: Жуниньо: "Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Какой еще Бетис...

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов