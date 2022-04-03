Феликс посвятил победу над "Алавесом" Симеоне, у которого умер отец

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Феликс посвятил победу над "Алавесом" Симеоне, у которого умер отец

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс рассказал, что команда посвятила победу над "Алавесом" (4:1) в матче 30-го тура Ла Лиги Диего Симеоне, у которого в конце марта скончался отец - Карлос Симеоне.

"Мы хотим посвятить победу Симеоне, он пережил трудное время, одно из самых сложных в жизни, и эта победа для него. В нашей команде собрано много лидеров для успешного выступления. Мы становимся только сильнее.

Сам я чувствую себя уверенно как в физическом смысле, так и в моральном", - сказал португальский нападающий.

В нынешнем сезоне Феликс сыграл в 22 матчах Ла Лиги, в которых забил 8 голов и отдал четыре результативных передачи.

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