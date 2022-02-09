Феликс рассказал о своих кумирах

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Феликс рассказал о своих кумирах

Фото: инстаграм Феликса\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликс в интервью изданию The Athletic рассказал об игроках, которыми он восхищается.

"Я люблю Кака, Криштиану Роналду, Месси за то, что они делают на поле. Но больше всего я люблю Неймара. То, как он играет, как обращается с мячом, как получает удовольствие от игры в футбол.

Он всегда был игроком, за которым мне нравится наблюдать. Я мог смотреть целые матчи только из-за него", - сказал 22-летний португалец.

В нынешнем сезоне Феликс сыграл в 14 матчах Ла Лиги, в которых сумел отметится двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

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