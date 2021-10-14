Феликс заявил, что достигнет уровня Мбаппе и Холанда
Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен
Португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Феликс высказался о своем будущем уровне.
"Достичь уровня Мбаппе и Холанда? Я сделаю это. Я ещё не показал свой лучший уровень.
Последние несколько сезонов у меня были травмы, у меня не было цельного года. Но когда это случится, я смогу с ними побороться", - сказал футболист сборной Португалии.
Напомним, что Феликс перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14