Феликс заявил, что достигнет уровня Мбаппе и Холанда

Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

Португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Феликс высказался о своем будущем уровне.

"Достичь уровня Мбаппе и Холанда? Я сделаю это. Я ещё не показал свой лучший уровень.

Последние несколько сезонов у меня были травмы, у меня не было цельного года. Но когда это случится, я смогу с ними побороться", - сказал футболист сборной Португалии.

Напомним, что Феликс перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

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