Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон может не сыграть в матче 13-го тура Серии А против "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, 24-летний футболист, недавно вернувшийся в общую группу после травмы бедра, ещё не набрал оптимальных кондиций.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Лацио" теряет Стракошу. | http://soccernews.ru