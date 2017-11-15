Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой"

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Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон может не сыграть в матче 13-го тура Серии А против "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, 24-летний футболист, недавно вернувшийся в общую группу после травмы бедра, ещё не набрал оптимальных кондиций.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени. 

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