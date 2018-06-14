Фелипе Андерсон переходит в английский клуб

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Фелипе Андерсон переходит в английский клубВингер "Лацио" Фелипе Андерсон договорился о трансфере в "Вест Хэм".

По данным Sky Sports, английский клуб потратит на футболиста 30 миллионов евро. Кроме того, по договору сторон римский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

В ближайшее время спортивный директор "Лацио" должен прибыть в Англию для завершения переговоров.

В прошлом сезоне Андерсон провел за "Лацио" 32 матча во всех турнирах, забив восемь голов и сделав 10 голевых передач.

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