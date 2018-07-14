Фелипе Андерсон в шаге от перехода в "Вест Хэм"

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Фелипе Андерсон в шаге от перехода в "Вест Хэм"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 25-летний бразилец уже прошёл медобследование для перехода в лондонский клуб. Официально о сделке будет объявлено в конце этой или начале следующей недели.

"Молотобойцы" заплатят за Андерсона 47,5 миллионов евро. 

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