Фелипе Андерсон вернулся к тренировкам

Атакующий полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон близок к возвращению в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний бразилец вылечился от тендинопатии (воспаления сухожилий). Футболист уже приступил к тренировкам.

Отметим, что из-за болезни Андерсон пропустил начало сезона, не сыграв пока ни одного матча.

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