Фелипе Гутьеррес вернётся в "Бетис" и будет продан

"Интернасьонал" намерен вернуть арендованного полузащитника Фелипе Гутьерреса обратно в "Бетис", сообщает Marca.

По сведениям издания, 27-летний чилиец не убедил в своей состоятельности, поэтому бразильский клуб решил не пользоваться правом выкупа игрока за два миллиона евро.

При этом Гутьеррес не входит в планы и тренерского штаба "Бетиса", поэтому хавбека собираются выставить на трансфер уже зимой.

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