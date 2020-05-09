Фелипе Мело вслед за Балотелли ответил Кьеллини

Бывший полузащитник "Ювентуса" Фелипе Мело дал ответ действующему капитану "старой синьоры" Джорджио Кьеллини за критику в свой адрес.

Напомним, что итальянец заявил следующее: "Мело - худший из худших. Мне не нравятся люди, не уважающие других, кто постоянно ищет соперничества. Когда мы были рядом, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он - гнилое яблоко".

"Для начала хотелось бы понять, о чём конкретно он говорит. В любом случае, я без проблем ему отвечу. Выступая за "Ювентус", я никогда не позволял себе неуважительного отношения к игрокам, руководству или клубу в целом. Хотя теперь я не уважаю Кьеллини. И никогда не буду.

Возможно, он злится из-за вылета "Ювентуса" от "Галатасарая" со мной в составе (речь идет о групповом этапе ЛЧ сезона 2013/14 - примечание Soccernews). Или потому что "Интер" выиграл всё, а я интериста. Ещё кое-что вспомнил: Бразилия в 2009 году разгромила Италию на Кубке Конфедераций, который мы в итоге выиграли. Может быть, ему обидно из-за того, что он ничего не добился со своей сборной", - приводит слова Мело La Gazzetta dello Sport.

Ранее Кьеллини ответил форвард "Брешии" Марио Балотелли.

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