Фелипе Мело вслед за Балотелли ответил Кьеллини
Бывший полузащитник "Ювентуса" Фелипе Мело дал ответ действующему капитану "старой синьоры" Джорджио Кьеллини за критику в свой адрес.
Напомним, что итальянец заявил следующее: "Мело - худший из худших. Мне не нравятся люди, не уважающие других, кто постоянно ищет соперничества. Когда мы были рядом, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он - гнилое яблоко".
"Для начала хотелось бы понять, о чём конкретно он говорит. В любом случае, я без проблем ему отвечу. Выступая за "Ювентус", я никогда не позволял себе неуважительного отношения к игрокам, руководству или клубу в целом. Хотя теперь я не уважаю Кьеллини. И никогда не буду.
Возможно, он злится из-за вылета "Ювентуса" от "Галатасарая" со мной в составе (речь идет о групповом этапе ЛЧ сезона 2013/14 - примечание Soccernews). Или потому что "Интер" выиграл всё, а я интериста. Ещё кое-что вспомнил: Бразилия в 2009 году разгромила Италию на Кубке Конфедераций, который мы в итоге выиграли. Может быть, ему обидно из-за того, что он ничего не добился со своей сборной", - приводит слова Мело La Gazzetta dello Sport.
Ранее Кьеллини ответил форвард "Брешии" Марио Балотелли.
Не пропустите: Кьеллини рассказал о своей ненависти к "Интеру". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16