Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года

Фото: инстаграм Фелипе\Автор неизвестен

Бразильский центральный защитник мадридского "Атлетико" Фелипе Монтейро может остаться в стане "матрасников" еще на два года, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, "Атлетико" хочет сохранить в команде игрока и поэтом готов продлить с ним контракт до 30 июня 2024 года, так как его нынешнее соглашение истекает уже в конце этого сезона.

Отмечается, что действующие чемпионы Испании уже сделали Фелипе соответствующее предложение.

В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе. | http://soccernews.ru