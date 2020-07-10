Фелиппе Индзаги сотворил сенсацию во главе "Беневенто" и вывел "ведьм" в элиту! Теперь легендарный форвард будет противостоять своему брату в Серии "А"

Если вам нужно выбрать имя нападающего, который станет синонимом слова "гол", то это, безусловно, Филиппо Индзаги. Он никогда не был самым техничным, быстрым и выносливым, но одно он умел идеально – забивать мячи. Мастер последнего касания, которого сэр Алекс Фергюсон прозвал рожденным в офсайде, доводил своих соперников до безумия. Легендарный Оливер Кан признался, что буквально ненавидел играть против Индзаги: "Его всегда было трудно заметить, непонятно было, играет он вообще или нет, но в конце матча на табло обязательно красовалось его имя и минута, на которой был забит гол". За свою игровую карьеру Филиппо получил ряд трофеев на клубном и международном уровне, забил невероятное количество голов, но никто не включит его даже в ТОП-10 нападающих XXI века. Принято считать, что Индзаги просто везло оказываться в нужном месте в нужное время. Действительно, он никогда не брал свое благодаря технике или финтам. Идеальное голевое чутье и постоянное балансирование на линии с последним защитником – вот фирменный почерк Индзаги. Но говорить исключительно о везении не совсем правильно. Главной добродетелью Пиппо стала его страсть и скрупулезное отношение к работе, которые не исчезли до сих пор. Его подход к делу четко описывает бывший партнер по "Милану" и сборной Италии, а теперь еще и коллега, Дженнаро Гаттузо: "Индзаги получал записи матчей соперников и изучал их целыми днями. Он знал о них абсолютно все. Он был одержим. Многие думали, что Пиппо просто везет, но дело было не в удаче, а в его мастерстве и подготовке. Даже на тренировках он жутко сердился на одноклубников, если те плохо подавали с флангов". Уже с этой фразы Рино становится понятным, что Индзаги заранее готовился к новой роли вне футбольного поля. Все еще считаете Индзаги просто счастливчиком?



Да, статус легенды помог на первых этапах тренерской карьеры. Не успел Пиппо повесить бутсы на гвоздь, как уже примерил клубный костюм "Милана". Летом 2012 года Индзаги возглавил юношескую команду "россонери" и сразу попал в эпицентр внимания – уже на первую тренировку пришло немало болельщиков. С тех пор внимание медиа никуда не исчезало. Сначала все ждали, что именно Филиппо наведет порядок в своем родном клубе. Успехи с молодежной командой (третье место в чемпионате и 1/8 Юношеской лиги УЕФА) давали повод на это надеяться. Однако Индзаги стал лишь очередным звеном в списке специалистов, которые провалились на Сан-Сиро после ухода Массимилиано Аллегри. Десятое место по итогам сезона 2014/15 и логическая отставка. Фактически именно тогда началась настоящая история Индзаги-тренера. Первую тренерскую неудачу Пиппо воспринял, как и положено настоящему бойцу. Он осознал, что еще не готов к работе на высшем уровне, и спокойно погрузился в будни Серии "С". Американский владелец "Венеции", который подхватил клуб после очередного банкротства, вряд ли мог осознать, что вытащил свой счастливый билет, пригласив Индзаги на пост наставника. Уже в первый сезон своей работы молодой специалист сумел вывести команду в Серию "В", а через год уже играл в плей-офф за путевку в Серию "А". "Венеция" в полуфинале уступила "Палермо", но сам тренер повышение в классе себе все-таки заработал.

Успехи аленатторе заметили в "Болонье", где как раз искали преемника для Роберто Донадони. "Россоблю" провалили завершения сезона 2017/18 и лишь чудом избежали вылета, выдав в конце серию из четырех поражений подряд. Однако, вторую попытку закрепиться в элите Индзаги также потерял. В "Болонье" он продержался шесть месяцев, за которые провел 24 матча, проиграв ровно половину из них. За тот период команда в среднем набирал 0,83 очка за игру – худший показатель за всю тренерскую карьеру специалиста. Руководство в январе 2019-го отправил коуча в отставку, а Синиша Михайлович, который заменил Пиппо, вытащил "Болонью" на итоговое десятое место. Но это немного другая история. Летом того же года Индзаги снова вернулся в Серию "В", откликнувшись на предложение "Беневенто". И здесь начался рок-н-ролл. Пиппо окончательно нашел свой стиль работы. Он просто физически не может быть таким, как Карло Анчелотти и Марчелло Липпи, с которыми выиграл свои трофеи. Понадобилось некоторое время, чтобы понять, что страсть, которая помогала забивать голы, может пригодиться и в тренерской работе. Теперь Индзаги умело использует ее, чтобы мотивировать своих подопечных, а те видят в таком подходе искреннюю веру наставника в свои идеи. А когда игроки верят в своего тренера, этот тандем может достигать невероятных вершин. Несколько недель назад в интернете стало вирусным видео с тренировки Беневенто – Индзаги участвовал в игре и забил гол, но самое главное – эмоции. Аленатторе отпраздновал так, будто отличился в финале Лиги Чемпионов, чем вызвал бурную реакцию футболистов и тренерского штаба. Атмосфера в его коллективе – топ.



Пандемия коронавируса едва не поставила под вопрос самый успешный сезон в истории "Беневенто". Да, "ведьмы" уже имеют опыт игры в Серии "А", но единственная кампания (2017/18) завершилась бесславным вылетом из элиты. А вот текущий розыгрыш Серии "В" – чистая фантастика. Команда Индзаги гарантировала себе первое место за семь туров до конца. Это рекорд в эпоху, когда за победу начисляют три очка. Подобное также удавалось "Асколи" в сезоне 1977/78. А еще больший вес достижению придает тот факт, что даже "Ювентус", который после "Кальчополли" провел в Серии "В" розыгрыш 2006/07, не смог продемонстрировать лучшие результаты. И это при том, что за "старую синьору" играли такие мастера, как Дель Пьеро, Недвед, Трезеге и Буффон. В текущем сезоне Беневенто провел 32 матча, впереди еще шесть. Досрочный промоушен не должен стать причиной расслабления, намекает Индзаги: "Этот успех для всех, кто любит меня и верит в меня. Я имел долг перед обществом, но никогда не думал, что удастся попасть в историю". Да, теперь пришло время побить еще несколько рекордов. Прежде всего, речь идет о количестве очков за весь чемпионат. Пока больше всего пунктов в течение одного сезона набирал "Палермо", который завершил кампанию 2013/14 с 86 баллами. За шесть матчей, которые предстоит провести, подопечным Индзаги необходимо набрать более 10 очков. До прошлого тура беспроигрышная серия "Беневенто" насчитывала 23 встречи. В последнем матче команда неожиданно разгромно проиграла второму "Кротоне" со счетом 3:0. Осталось хотя бы раз победить на выезде – и будет еще один рекорд. Команда Пиппо уже повторила рекорд "Торино" (2000/01) и "Асколи" (1977/78) по количеству выигранных матчей на чужом поле – по 10. Ну и показатель Ювентуса (2006/07) по количеству побед в целом (28) тоже остается в зоне досягаемости. Словом, незавершенных дел у "ведьм" еще много.

Однако, уже сейчас "Беневенто" начинает готовиться к старту в Серии "А". Руководство клуба не хочет повторить прошлые ошибки – в 2018 году команда проиграла 14 стартовых матчей, обновив антирекорд для топ-чемпионатов Европы. В Серии "В" бюджет зарплат команды был самым высоким в лиге (около 14 млн евро), а для элиты функционеры обещают усиление. Уже в этом составе Индзаги имеет опытных мастеров, такие как Кристиан Маджио (легенда "Наполи"), Лука Кальдирола (экс- игрок "Вердера"), Марко Сау ("Кальяри") опытные Пермарим Хетемай и Николас Виола. Под Серию "А" берут Лоика Реми – победителя АПЛ в составе "Челси" (француз уже даже прошел медосмотр). Говорят, что на "Стадио Оресто Вигорито" могут оказаться Камиль Глик, Даниэль Старридж и Джакомо Бонавентура. Похоже, в новом сезоне у Индзаги будет очень серьезный коллектив. Конечно, придется перестраиваться едва не полностью, но нынешний "Беневенто" – это тренерская команда. Трудно даже считать кого-то из футболистов бесспорным лидером. На эту роль претендуют несколько исполнителей, и отсутствие одного-двух из них не приводит к провалам. Если и есть лицо, которое можно назвать символом фантастического сезона "Беневенто", кульминацией которого стал выход в Серию "А", это лицо, без сомнения, – Филиппо Индзаги.



Теперь, однако, настало время для более сложного вызова – продемонстрировать способность быть конкурентным в элите. Предыдущие приключения с "Миланом" и "Болоньей" бросают тень на репутацию Индзаги-тренера. Но потом все увидели, как он преодолевал трудности, вероятно, слишком большие для его ограниченного опыта. Теперь с этим все в порядке. А еще у Пиппо появится возможность напрямую посоревноваться со своим младшим братом, а если Симоне во главе "Лацио" осуществит чудо и опередит "Ювентус" в чемпионской гонке (что, конечно, невозможно, но даже невозможное возможно в наших реалиях!), то получим уникальное явление, когда два брата в один год выигрывают первый и второй дивизионы. Филиппо Индзаги не был похож на других во время карьеры игрока, а теперь тоже прокладывает уникальный путь на тренерской ниве. Немало легенд прошлого получили шанс работать сразу на высшем уровне, а провалившись, просто исчезали с радаров. Однако СуперПиппо не испугаешь трудностями. После каждого провала он возвращался сильнее и упорно продолжает идти к своей цели. В начале своей тренерской карьеры Индзаги сказал такую ​​фразу: "Будучи футболистом, я мечтал выиграть Лигу Чемпионов. Теперь уже на тренерской скамье мои амбиции остаются прежними. Я хочу достигать лучших результатов". Ежедневно Филиппо пытается доказывать, что это не просто слова. Кто знает, возможно, в будущем он выиграет главный еврокубок и на тренерской скамье, но пока мы продолжим следить за сказкой "Беневенто". Эта команда и есть Филиппо Индзаги. Такая же страстная и наглая, готова взять свое, воспользовавшись маленьким шансом!