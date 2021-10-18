Фелиппе Коутиньо высказался о своем возвращении после травмы

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал победу над "Валенсией" со счетом 3:1, в которой он отличился забитым голом за каталонский клуб впервые за 11 месяцев.

"Никто не знает, сколько я настрадался, когда восстанавливался от травмы. И этот гол после столь продолжительной паузы для меня очень важен.

А победа очень важна для команды, потому что пока все складывается не так, как мы бы хотели.

После всего, что я прошел, а это было очень тяжело, теперь я заряжен больше чем когда-либо. Этот шрам сделал меня сильнее, и я еще больше настроен вернуть сильнейшего Филиппе", – сказал Коутиньо.

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