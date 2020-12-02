Фелиш: "Атлетико" не хватает Суареса и Косты"
Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш прокомментировал ничью в матче 5-го тура Лиги Чемпионов против "Баварии" (1:1).
"Мы играли отлично. Я доволен действиями команды, но расстроен тем, что упустили победу, которая вывела бы на с плей-офф.
У нас было много моментов, но удалось забить лишь 1 гол. Такое бывает. У них тоже было несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.
Нам не хватало Дугласа Косты и Луиса Суаресе. Таких качеств, как у них, нет ни о кого", - цитирует Фелиша Marca.
"Атлетико" с 6 баллами занимает 2 место в группе A. В 6-м туре группового этапа команда сыграет с "Зальцбургом". Игра состоится 9 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14