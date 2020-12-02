Фелиш: "Атлетико" не хватает Суареса и Косты"

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Фелиш: "Атлетико" не хватает Суареса и Косты"

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш прокомментировал ничью в матче 5-го тура Лиги Чемпионов против "Баварии" (1:1).

"Мы играли отлично. Я доволен действиями команды, но расстроен тем, что упустили победу, которая вывела бы на с плей-офф.

У нас было много моментов, но удалось забить лишь 1 гол. Такое бывает. У них тоже было несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.

Нам не хватало Дугласа Косты и Луиса Суаресе. Таких качеств, как у них, нет ни о кого", - цитирует Фелиша Marca.

"Атлетико" с 6 баллами занимает 2 место в группе A. В 6-м туре группового этапа команда сыграет с "Зальцбургом". Игра состоится 9 декабря.

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