Фелиш близок к переходу в "Атлетико"

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Фелиш близок к переходу в "Атлетико"

Форвард "Бенфики" Жоау Фелиш готов перейти в "Атлетико", утверждает AS. 

По данным издания, мадридцы пропишут в контракт 19-летнего футболиста отступные в размере 350 миллионов евро. Эта сумма станет рекордной для "матрасников". Ранее больше всего эта сумма была у Диего Косты и Антуана Гризманна - 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов купить игрока у "Бенфики" за 120 миллионов евро с окладом в 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Бенфика" отказала "Реалу" в трансфере Фелиша за 130 миллионов евро.

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