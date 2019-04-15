Фелиш: "Достижения в футболе очень помогли мне с девушками"
Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш рассказал, как футбол влияет на его личную жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.
"Достижения помогают мне с девушками. Они часто мне шлют фотографии разного содержания и даже в обнаженном виде. Однако я пока не хочу начинать отношения, я еще молод. Всему свое время", - поделился футболист.
В нынешнем сезоне 19-летний Фелиш участвовал в 37 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее в СМИ была информация, что в футболисте заинтересованы ПСЖ, "Ювентус", "Барселона" и "МЮ".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|72
|2
|Порту
|29
|72
|3
|Спортинг Лиссабон
|29
|64
|4
|Брага
|29
|61
|5
|Морейренсе ФК
|29
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|29
|45
|7
|Белененсиш
|29
|40
|8
|Санта-Клара
|29
|37
|9
|Рио Аве
|29
|35
|10
|Маритиму
|29
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|11
|Портимоненсе
|29
|32
|12
|Боавишта
|29
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|Витория Сетубал
|29
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|Дешпортиво Авеш
|29
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|15
|КД Тондела
|29
|28
|16
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|29
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|17
|Дешпортиво Чавес
|29
|25
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|Фейренсе
|29
|15