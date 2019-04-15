Фелиш: "Достижения в футболе очень помогли мне с девушками"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш рассказал, как футбол влияет на его личную жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

"Достижения помогают мне с девушками. Они часто мне шлют фотографии разного содержания и даже в обнаженном виде. Однако я пока не хочу начинать отношения, я еще молод. Всему свое время", - поделился футболист.

В нынешнем сезоне 19-летний Фелиш участвовал в 37 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее в СМИ была информация, что в футболисте заинтересованы ПСЖ, "Ювентус", "Барселона" и "МЮ".

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