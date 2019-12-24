Фелиш: "Когда подписал контракт с "Атлетико", подумал: "Ух ты, я стою 126 млн евро!"

Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал детали перехода в мадридский клуб, передает A Bola.

"Когда я подписал контракт, я подумал: "Ух ты, я стою 126 миллионов евро!".

Мне нужно становится лучше, тренер этого хочет, поэтому я буду работать, чтобы добиться больше силы и выносливости. Каждый день я расту. Мы ежедневно прогрессируем, каждый день.

Когда я начну забивать, голы будут приходить один за другим, все жертвы будут оправданы", - сказал Фелиш.

Этим летом 20-летний футболист перешел из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 миллионов евро. Он стал самой крупной покупкой "матрасников".

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