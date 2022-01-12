Фелиш может перейти в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Жоау Фелиша/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" в летнее трансферное окно может продать португальского нападающему Жоау Фелиша в "Манчестер Сити", сообщает O Jogo.

По сведениям источника, испанский клуб может пойти на продажу форварда, чтобы получить средства на трансфер уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, которым также интересуется "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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