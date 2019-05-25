Фелиш о первой тренировке с Роналду: "Криштиану выглядел как персонаж видеоигры"

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Фелиш о первой тренировке с Роналду: "Криштиану выглядел как персонаж видеоигры"

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш рассказал, что думает о первой тренировке с игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. 

"Это было очень необычно. Никогда не видел Роналду так близко в реальной жизни. Когда я рассказал друзьям об ощущениях, я сказал, что это было похоже на режим карьеры на PlayStation. Криштиану выглядел как персонаж видеоигры", - сказал Фелиш.

В текущем сезоне Фелиш участвовал в 26 матчах в Примейре, забив 15 голов.

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