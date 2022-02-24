Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В столице Испании команды расписали ничью со счётом 1:1.

"На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня всё именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон.

Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы всё время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол.

Чувствую себя хорошо. Уверен в себе. Мы все уверены. Хотим выйти в следующий раунд", - цитирует Фелиша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответная встреча "МЮ" и "Атлетико" состоится 15 марта в Манчестере.

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