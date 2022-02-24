Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Теги атлетико мадридманчестер юнайтеджоау фелиш

Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В столице Испании команды расписали ничью со счётом 1:1.

"На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня всё именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон.

Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы всё время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол.

Чувствую себя хорошо. Уверен в себе. Мы все уверены. Хотим выйти в следующий раунд", - цитирует Фелиша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответная встреча "МЮ" и "Атлетико" состоится 15 марта в Манчестере.

Не пропустите: Роналду накричал на Де Хеа во время матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура

РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов