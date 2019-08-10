Фелиш принес "Атлетико" победу над "Ювентусом" в Международном кубке чемпионов

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Фелиш принес "Атлетико" победу над "Ювентусом" в Международном кубке чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов "Атлетико" одержал победу над "Ювентусом".

"Атлетико" - "Ювентус" 2:1

Голы: Лемар, 24 - 1:0, Хедира, 29 - 1:1, Жоау Фелиш, 33 - 2:1

"Атлетико": Облак, Хименес (Корреа, 56), Триппьер (Эрмосо, 56), Савич (Эррера, 57), Лоди (Санчес, 66), Коке (Фелипе, 57), Лемар (Витоло, 67), Сауль (Родриго Рикельме, 66), Льоренте (Томас, 46), Жоау Фелиш (Арьяс, 56), Мората (Диего Коста, 56; Шапонич, 90).

"Ювентус": Шченсны (Буффон, 59), Кьеллини (Бонуччи, 46), Алекс Сандро (Куадрадо, 59), Де Шильо (Данило, 71), де Лигт (Демирал, 71), Хедира (Матюиди, 60), Рабьо (Джан, 71), Пьянич (Бентанкур, 60), Дуглас Коста (Бернардески, 60), Игуаин (Дибала, 60), Роналду (Манджукич, 71).

Предупреждения: Витоло (69), Корреа (83).    

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