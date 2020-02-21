Фелиш приступил к работе в общей группе "Атлетико"

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Фелиш приступил к работе в общей группе "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Жоау Фелиш вернулся в общую группу, передает пресс-служба мадридского клуба.

Вместе с ним к тренировкам вернулись Эктор Эррера и Кевин Триппьер.

Отметим, что Фелиш пропустил 4 матча команды, но скорее всего примет участие в следующей игре с "Вильярреалом".

В этом сезоне 20-летний нападающий участвовал в 17 матчах Примеры, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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