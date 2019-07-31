Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня Роналду

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Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня Роналду

Новый игрок "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал к какому уровню игры стремится. Об этом сообщает ESPN.

"Криштиану Роналду пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Думаю, об этом каждый мечтает. Я бы очень хотел быть похожим на Роналду", - сказал Фелиш.

Напомним, 19-летний полузащитник перешел в испанский клуб этим летом из "Бенфики" за 126 миллионов евро. В минувшем сезоне он участвовал в 43 матчах, отметившись 20 голами и 11 ассистами.

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