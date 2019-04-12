Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

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Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом четвертьфинальном матче против "Айнтрахта" (4:1) форвард забил три мяча и стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира.

В борьбе за эту награду португалец опередил полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, хавбека "Челси" Виллиана и нападающего "Валенсии" Гонсалу Гедеша.

В нынешнем сезоне 19-летний Фелиш провел за "Бенфику" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года, а сумма отступных в нем составляет 120 миллионов евро.

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