Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы



Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019, сообщает Tuttosport.

Данный приз ежегодно вручается лучшему молодому Европы не старше 21 года. Фелиш занял первое место по результатам голосования среди спортивных журналистов.

Фелиш набрал 332 голоса. В борьбе за награду португалец опередил английского хавбека дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо (175) и немецкого полузащитника "Байера" Кая Хаверца (75).

20-летний Фелиш перешел в "Атлетико" в летнее трансферное окно из "Бенфики" за 126 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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