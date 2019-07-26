Фелиш рассказал, какие трофеи важнее для него, чем победа на Чемпионате Мира

Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал о целях в карьере.

"Я бы лучше выиграл "Золотой мяч", Лигу Чемпионов и Примеру за один сезон, чем Чемпионат Мира. Меня не волнует стоимость моего трансфера. Это моя работа, и я должен знать, как справиться с давлением", - приводит слова Фелиша Marca.

Напомним, что Фелиш является рекордным приобретением "Атлетико". За его трансфер "матрасники" заплатили 126 миллионов евро.

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