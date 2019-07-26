Фелиш рассказал, какие трофеи важнее для него, чем победа на Чемпионате Мира

Теги атлетико мадриджоау фелиш

Фелиш рассказал, какие трофеи важнее для него, чем победа на Чемпионате Мира

Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал о целях в карьере.

"Я бы лучше выиграл "Золотой мяч", Лигу Чемпионов и Примеру за один сезон, чем Чемпионат Мира. Меня не волнует стоимость моего трансфера. Это моя работа, и я должен знать, как справиться с давлением", - приводит слова Фелиша Marca.

Напомним, что Фелиш является рекордным приобретением "Атлетико". За его трансфер "матрасники" заплатили 126 миллионов евро.

Читайте также: Защитник "Атлетико": "Через год Фелиш будет стоить 300 миллионов евро". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов