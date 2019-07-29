Фелиш рассказал о первом матче в составе "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал, какие эмоции испытал от своего первого матча с "Реалом" в составе "матрасников" (7:3). Об этом сообщает AS.



"Очень рад быть в "Атлетико", меня очень хорошо приняли в команде, помогли мне влиться.

Матч с "Реалом" был для меня дебютом мечты. Это мое первое дерби, было нелегко. Думаю, все получится", - сказал Фелиш.

Напомним, что Фелиш является рекордным приобретением "Атлетико". За его трансфер "матрасники" заплатили 126 миллионов евро.

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