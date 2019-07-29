Фелиш рассказал о первом матче в составе "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал, какие эмоции испытал от своего первого матча с "Реалом" в составе "матрасников" (7:3). Об этом сообщает AS.
"Очень рад быть в "Атлетико", меня очень хорошо приняли в команде, помогли мне влиться.
Матч с "Реалом" был для меня дебютом мечты. Это мое первое дерби, было нелегко. Думаю, все получится", - сказал Фелиш.
Напомним, что Фелиш является рекордным приобретением "Атлетико". За его трансфер "матрасники" заплатили 126 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32