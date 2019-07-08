Фелиш: "Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории"

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш лестно отозвался о своем партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории. В расположении сборной я много узнал от него о Мадриде, он очень хвалил город.

И вот я в Мадриде, чтобы вписать свое имя в историю. Хочу, чтобы меня запомнили как Жоау Фелиша", - приводит слова игрока журналист Дермот Корриган.

Напомним, что трансфер юного португальца обошелся "матрасникам" в 126 миллионов евро. Фелиш в этом году дебютировал в сборной Португалии, сыграв в Лиге Наций.

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