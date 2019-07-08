Фелиш: "Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории"

Теги атлетико мадриджоау фелишкриштиану роналдупортугалия

Фелиш: "Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории"

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш лестно отозвался о своем партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории. В расположении сборной я много узнал от него о Мадриде, он очень хвалил город.

И вот я в Мадриде, чтобы вписать свое имя в историю. Хочу, чтобы меня запомнили как Жоау Фелиша", - приводит слова игрока журналист Дермот Корриган.

Напомним, что трансфер юного португальца обошелся "матрасникам" в 126 миллионов евро. Фелиш в этом году дебютировал в сборной Португалии, сыграв в Лиге Наций.

Читайте также: Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"

Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов