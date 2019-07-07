Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"

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Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"

Новичок "Атлетико" Жоау Фелиш прокомментировал свой переход в мадридский клуб. Ою этом сообщает Sport.es. 

"Мне повезло показать себя наилучшим образом. Я давно слежу за "Атлетико" и видел их победы в Примере, Лиге Европы и Лиги чемпионов. Всегда смотрел испанский чемпионат.

Диего Симеоне дает команде невероятную энергетику, мотивирует ее. Он тоже был игроком, это очень помогает", - сказал Фелиш.

Напомним, Фелиш перешел в "Атлетико" 3 июля 2019 года. Он стал самым дорогим португальским футболистом. Его трансфер обошелся мадридцам в 127 миллионов евро.

А еще: Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом. Он обошел Роналду| http://soccernews.ru
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