Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"
Новичок "Атлетико" Жоау Фелиш прокомментировал свой переход в мадридский клуб. Ою этом сообщает Sport.es.
"Мне повезло показать себя наилучшим образом. Я давно слежу за "Атлетико" и видел их победы в Примере, Лиге Европы и Лиги чемпионов. Всегда смотрел испанский чемпионат.
Диего Симеоне дает команде невероятную энергетику, мотивирует ее. Он тоже был игроком, это очень помогает", - сказал Фелиш.
Напомним, Фелиш перешел в "Атлетико" 3 июля 2019 года. Он стал самым дорогим португальским футболистом. Его трансфер обошелся мадридцам в 127 миллионов евро.
А еще: Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом. Он обошел Роналду| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32