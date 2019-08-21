Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"

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Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"

В сети появился снимок нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша, который справлял нужду на тренировочной базе. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 19-летний португалец решил надолго не отлучатся с тренировки и сходил в туалет у дерева возле стадиона.

Напомним, "Атлетико" купил Фелиша этим летом у "Бенфики" за 126 миллионов евро. Его трансфер стал самым дорогим в истории мадридского клуба.

А еще: "Атлетико" не будет оспаривать переход Гризманна в "Барселону"| http://soccernews.ru
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